Как новые, так и б/у: механик назвал самую надежную марку авто

Выбирая авто, покупатели обычно ищут идеальное соотношение цены и качества. Некоторые марки зарекомендовали себя с лучшей стороны и годами возглавляют рейтинги надежных и комфортных автомобилей.

Доверие водителей дорого стоит, но еще важнее – услышать мнение экспертов по этому вопросу. Известный автомеханик Скотти Килмер объяснил, почему ему нравятся автомобили и грузовики определенной компании. Детали рассказало издание Express.

Скотти Килмер назвал причину, почему он является поклонником автомобилей Toyota. Популярный ютубер работает механиком больше 55 лет и регулярно публикует видео с ценными советами. Он рассказывает, как избежать повреждений, какие авто выбрать на вторичном рынке и публикует рейтинги качественных и недорогих автомобилей.

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Однако в недавнем видео Скотти объяснил, почему ему нравится ассортимент компании Toyota. По его словам, надежность марки означает, что водители могут экономить деньги в долгосрочной перспективе.

"Как механик, я работал над множеством различных автомобилей в течение последних пяти десятилетий, и могу лично засвидетельствовать качество Toyota. Надежность Toyota в значительной степени связана с небольшим количеством механических проблем. Но о некоторых нюансах мало кто знает: покупая Toyota, вы сэкономите существенную сумму денег по сравнению с другими брендами", – подчеркнул Скотти.

Эксперт отметил, что в США Тойоты обычно проезжают от 323 000 до 402 000 км, а некоторые модели проходят более 800 000 км.

Скотти рассказал о случае из его практики: один автомобилист проехал более 1,5 миллиона миль (примерно 2 414 000 км) на своем пикапе Toyota Tacoma 2008 года выпуска, который использовался для доставки лекарств в Северной Каролине и Виргинии. Таких впечатляющих показателей можно достичь при регулярном техническом обслуживании.

Скотти также отметил, что "многие транспортные средства, произведенные Toyota, могут легко использовать тот же двигатель и трансмиссию на большие расстояния".

Кроме того, Toyota обычно недорогая в обслуживании, поэтому не придется слишком много средств тратить на ремонт. При этом лишь небольшой процент авто этой марки выходят из строя.

"Исследование показало, что затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобилей Toyota обычно составляют примерно 441 доллар в год. Посмотрим на это в перспективе: в среднем отрасль стоит 652 доллара. Это больше 200 долларов разницы", – подсчитал Скотти.

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