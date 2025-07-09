Как разъехаться? Тест на знание ПДД
Даже самые опытные водители время от времени сталкиваются с ситуациями, которые заставляют задуматься: кто имеет преимущество, кому уступить? И хотя кажется, что правила давно известны, именно в нестандартных случаях оказывается – не все так очевидно.
Поэтому короткие тесты на знание ПДД – прекрасная возможность освежить практические навыки и профилактика типичных ошибок, которые могут стоить слишком дорого. Предлагаем проверить себя интересным тестом. Попробуйте определить порядок разъезда на перекрестке.
Какой порядок разъезда в изображенной ситуации?
- Трамвай, красное авто, синее авто;
- трамвай, синее авто, красное;
- синий автомобиль, красный, трамвай;
- синий автомобиль, трамвай, красный автомобиль;
- красная машина, синяя машина, трамвай;
- красное авто, трамвай, синий автомобиль.
Объяснение
Имеем перекресток, к которому подъехали три транспортных средства. Перекресток оборудован светофорами и является регулируемым. Сейчас красному и синему автомобилям горит зеленый сигнал светофора, который позволяет движение во всех направлениях. Желтому же трамваю горит красный сигнал, но включенная зеленая стрелочка в дополнительной секции позволяет движение прямо. То есть право проехать перекресток имеют все водители.
При равных условиях трамвай имеет преимущество. Но на самом деле в этой ситуации условия не равны. Ведь в пункте 16.9 отмечается, что при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. То есть все же водитель трамвая должен уступить дорогу автомобилям.
Ну а водители автомобилей, в свою очередь, между собой разъедутся очень просто. Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале светофора, водитель нерельсового транспортного средства должен уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или направо.
Соответственно преимущество имеет водитель красного автомобиля, проезжающего прямо. И в итоге получается следующий порядок разъезда: красное авто, синее, трамвай.
Правильный ответ
Правильный ответ – 5.
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- попробуйте определить, кто имеет преимущество в движении на перекрестке;
- решите задачу о том, водитель какого авто должен уступить дорогу;
- или подумайте, какое авто вторым проедет непростой перекресток.
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