Как разъехаться? Тест на знание ПДД

Даже самые опытные водители время от времени сталкиваются с ситуациями, которые заставляют задуматься: кто имеет преимущество, кому уступить? И хотя кажется, что правила давно известны, именно в нестандартных случаях оказывается – не все так очевидно.

Видео дня

Поэтому короткие тесты на знание ПДД – прекрасная возможность освежить практические навыки и профилактика типичных ошибок, которые могут стоить слишком дорого. Предлагаем проверить себя интересным тестом. Попробуйте определить порядок разъезда на перекрестке.

Какой порядок разъезда в изображенной ситуации?

Трамвай, красное авто, синее авто; трамвай, синее авто, красное; синий автомобиль, красный, трамвай; синий автомобиль, трамвай, красный автомобиль; красная машина, синяя машина, трамвай; красное авто, трамвай, синий автомобиль.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехали три транспортных средства. Перекресток оборудован светофорами и является регулируемым. Сейчас красному и синему автомобилям горит зеленый сигнал светофора, который позволяет движение во всех направлениях. Желтому же трамваю горит красный сигнал, но включенная зеленая стрелочка в дополнительной секции позволяет движение прямо. То есть право проехать перекресток имеют все водители.

При равных условиях трамвай имеет преимущество. Но на самом деле в этой ситуации условия не равны. Ведь в пункте 16.9 отмечается, что при движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с желтым или красным сигналом светофора, водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся с других направлений. То есть все же водитель трамвая должен уступить дорогу автомобилям.

Ну а водители автомобилей, в свою очередь, между собой разъедутся очень просто. Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале светофора, водитель нерельсового транспортного средства должен уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или направо.

Соответственно преимущество имеет водитель красного автомобиля, проезжающего прямо. И в итоге получается следующий порядок разъезда: красное авто, синее, трамвай.

Правильный ответ

Правильный ответ – 5.

Также OBOZ.UA публиковал интересные и полезные тесты на проверку знаний ПДД:

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.