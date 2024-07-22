Как разъехаться на нетипичном перекрестке: задача с ПДД 'со звездочкой'

Перекрестки – участки повышенной опасности. Особенно много аварийных ситуаций возникает на нерегулируемых перекрестках, когда водители забывают правила дорожного движения и начинают двигаться наугад.

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Поэтому необходимо регулярно практиковать и обновлять знания. Предлагаем пройти непростой тест, определив, как разъехаться на нетипичном перекрестке.

Как должны разъехаться автомобили?

Красный, зеленый, желтый; Красный, желтый, зеленый; Зеленый, красный, желтый; Зеленый, желтый, красный; Желтый, красный, зеленый; Желтый, зеленый, красный.

Объяснение

На нерегулируемом перекрестке вне населенного пункта установлен знак 2.3 "Главная дорога". Следовательно, зеленый автомобиль имеет преимущество перед остальными участниками дорожного движения и проедет первым.

Если у вас возник вопрос: как водители красного и желтого авто узнали, что зеленый находится на главной, отвечаем – обратить внимание нужно на форму дорожных знаков. Водители должны сразу узнать характерный ромб знака 2.3.

Водитель желтого авто обязан уступить водителю поворачивающего налево красного автомобиля.

Пункт 16.13 ПДД устанавливает, что перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, двигающимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

Правильный ответ

Итак, порядок проезда будет следующим: зеленый, красный, желтый автомобиль. Правильный ответ – 3.

Ранее OBOZ.UA публиковал еще одну задачу о разъезде на перекрестке.

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