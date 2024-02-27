Как проехать перекресток без знаков приоритета: задача с ПДД 'со звездочкой'

Одной из причин высокого уровня аварийности на дорогах является низкая дисциплина участников дорожного движения. Больше всего вопросов возникает во время движения перекрестками, поскольку они являются основным местом слияния и пересечения транспортных и пешеходных потоков.

Перекресток, порядок движения на котором определяется светофором или регулятором, считается регулируемым. В сети набирает популярность интересная задача: попробуйте проверить свои знания и определить, как проехать перекресток без знаков приоритета?

Условия задачи

Как должен поступать водитель транспортного средства, приближающегося к перекрестку, на котором нет знаков приоритета, а наличие покрытия на дороге невозможно определить в связи с погодными или другими условиями?

Варианты ответа:

Водитель должен считать, что он находится на главной дороге. Водитель должен считать, что он находится на второстепенной дороге. Можно давать дорогу, только поворачивая налево.

Согласно пункту 6.15 ПДД, если невозможно определить наличие покрытия на дороге в связи с темным временем суток, погодными условиями и т.п., а знаки приоритета отсутствуют, водитель должен считать, что находится на второстепенной дороге.

Фактически эта норма устанавливает порядок определения главной дороги и проезда перекрестков при неблагоприятных условиях освещения, в дождь, туман, снегопад и т.д. Если водитель не может определить, имеет ли он преимущество на движение, то ему необходимо дать дорогу другим транспортным средствам, проезжающим непегулированный перекресток.

Следовательно, правильный ответ 2 – водитель должен считать, что он находится на второстепенной дороге.

Ранее OBOZ.UA публиковал запутанную задачу по ПДД по преимуществу в движении.

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