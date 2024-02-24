Как правильно возвращать на дорогу с полосой разгона: хитрое задание по ПДД

В связи с тем, что теперь не обязательно изучать теорию в автошколе, чтобы получить возможность получить права, онлайн тесты стали, как никогда, актуальными. Решая каждый день по несколько заданий вы значительно разовьете свои знания и еще на шаг приблизитесь к получению желаемого удостоверения.

Чтобы вы могли потренироваться и еще раз проверить свои водительские знания, telegram-канал "А ты знаешь ПДД?" поделился хитрым тестовым заданием.

Полоса разгона – дополнительная полоса движения, предназначенная для безопасного вливания в поток транспорта на автомагистралях и других скоростных дорогах. Ее использование значительно снижает риск аварийных ситуаций, связанных с разницей скоростей между уже едущими по дороге транспортными средствами и заезжающими на нее.

Посмотрите на изображение и ответьте. Каким путём водитель правильно выполняет поворот на дорогу с полосой для разгона?

Вариант А

Вариант Б

Оба варианта верны

Для начала обратите внимание на знак 5.22 "Прилегание полосы для разгона транспортных средств". Он сообщает о наличии прилегания полосы для разгона на одном уровне с правой стороны.

Также помните, что перед тем, как поворачивать, перестраиваться или каким-либо другим образом изменять направление, необходимо посмотреть по сторонам и убедиться, что это не создаст аварийную ситуацию и опасность для участников движения. Кроме того, в случае перестройки водитель должен дать дорогу движущимся в попутном направлении автомобилям по той полосе, на которую он хочет попасть.

Когда автомобиль намерен попасть на дорогу через полосу разгона, он должен сначала начать двигаться по ней, чтобы уступить дорогу и плавно влиться в транспортный поток.

Вы уже догадались, какой ответ верен?

Чтобы обеспечить безопасный заезд на дорогу через полосу разгона, следует двигаться по траектории В.

Ранее OBOZ.UA публиковал трудную задачу на проезд перекрестка.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.