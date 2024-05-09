Как правильно объехать препятствие? Непростая задача по ПДД

Объезд препятствий на дороге должен быть упорядоченным – это гарантия безопасности движения. Но для этого нужно, чтобы все водители знали соответствующие требования ПДД и не нарушали их.

Проверить себя можно с помощью теста от TikTok-канала "ПДД Украины". Так предложенная задача демонстрирует ситуацию на городской улице, в которой водитель синего авто планирует совершить объезд препятствия – поломанного авто, стоящего впереди с аварийным знаком. С какой стороны он может это сделать согласно действующим правилам?

Вариантов ответа есть три:

с любой стороны; только слева; только справа.

Вспомните все, чему вас обучали в автошколе. Проанализируйте изображение и сформулируйте для себя аргументированный ответ. После этого переходите к пояснению ниже.

Итак, с левой стороны от автомобиля можно увидеть дорожную разметку 1.1. Она разделяет транспортные потоки противоположных направлений и обозначает границы полос движения на дорогах, а также границы проезжей части, на которые въезд запрещен. Из этого правила есть исключение. Если необходимо обеспечить безопасность дорожного движения, эту линию можно пересекать, чтобы объехать неподвижное препятствие. Но размеры препятствия при этом должны быть достаточно большими, чтобы его нельзя было объехать, не пересекая данную линию.

А это значит, что водитель синего авто может пересечь разметку, чтобы объехать аварию впереди с левой стороны. Но при этом у него есть возможность совершить этот объезд и дело, ведь парковка перед ним в нужной зоне пуста. Поэтому правильным будет первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал задачу на правила очередности проезда в сложной дорожной ситуации.

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