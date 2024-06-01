Как поступить водитель? Непростая задача, которая покажет ваши знания ПДД

Все участники дорожного движения должны соблюдать ПДД – это залог безопасности на дорогах. Больше всего аварийных ситуаций происходит при обгонах и на нерегулируемых перекрестках.

Поэтому предлагаем проверить знания интересным тестом. Как должен поступить водитель в этой непростой ситуации?

Как должен поступить водитель в указанной ситуации?

Дать дорогу желтому авто; Проехать первым.

Объяснение

В первую очередь следует обратить внимание на знаки. Знак 2.6 указывает преимущество перед встречным движением.

То есть знак дает приоритет водителя по отношению к встречным транспортным средствам. В этой ситуации водитель синего авто может проехать сложный участок дороги первым.

Правильный ответ

Водитель синего авто может проехать первым, поэтому правильный ответ – 2.

Также OBOZ.UA публиковал интересную задачу об очередности проезда на перекрестке. В частности, на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких случаях водителям запрещено совершать развороты.

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