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Как поступить водитель? Непростая задача, которая покажет ваши знания ПДД

Алина Милсент
Авто Oboz
1 минута
114
Как поступить водитель? Непростая задача, которая покажет ваши знания ПДД

Все участники дорожного движения должны соблюдать ПДД – это залог безопасности на дорогах. Больше всего аварийных ситуаций происходит при обгонах и на нерегулируемых перекрестках.

Поэтому предлагаем проверить знания интересным тестом. Как должен поступить водитель в этой непростой ситуации?

Как должен поступить водитель в указанной ситуации?

Как поступить водитель? Непростая задача, которая покажет ваши знания ПДД
  1. Дать дорогу желтому авто;
  2. Проехать первым.

Объяснение

В первую очередь следует обратить внимание на знаки. Знак 2.6 указывает преимущество перед встречным движением.

То есть знак дает приоритет водителя по отношению к встречным транспортным средствам. В этой ситуации водитель синего авто может проехать сложный участок дороги первым.

Как поступить водитель? Непростая задача, которая покажет ваши знания ПДД

Правильный ответ

Водитель синего авто может проехать первым, поэтому правильный ответ – 2.

Также OBOZ.UA публиковал интересную задачу об очередности проезда на перекрестке. В частности, на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких случаях водителям запрещено совершать развороты.

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