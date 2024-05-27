Кто первым проедет перекресток: пройдите тест и покажите свои знания ПДД

Часто аварийные ситуации возникают при нарушении правил очередности проезда на сложных участках дорог. Важно соблюдать ПДД и регулярно проверять и обновлять знания с помощью интересных тестов.

Предлагаем пройти непростую задачу. Попытайтесь определить, кто проедет перекресток первым?

Кто проедет перекресток первым?

Водитель красного автомобиля; Водитель белого автомобиля; Водитель грузовика.

Объяснение

На перекрестке установлен знак 2.2 – проезд без остановки запрещен.

Таким образом, водитель красного автомобиля должен дать дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге.

Далее видим, что водитель белого автомобиля движется по второстепенной дороге и должен руководствоваться знаком "дать дорогу".

В соответствии с пунктом 16.11 ПДД на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, двигающегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.

Водитель грузовика не имеет никаких ограничений на перекрестке.

Правильный ответ

Правильный ответ 3 – первым должен проехать водитель грузовика.

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