Кто первым проедет перекресток: пройдите тест и покажите свои знания ПДД
Часто аварийные ситуации возникают при нарушении правил очередности проезда на сложных участках дорог. Важно соблюдать ПДД и регулярно проверять и обновлять знания с помощью интересных тестов.
Предлагаем пройти непростую задачу. Попытайтесь определить, кто проедет перекресток первым?
Кто проедет перекресток первым?
- Водитель красного автомобиля;
- Водитель белого автомобиля;
- Водитель грузовика.
Объяснение
На перекрестке установлен знак 2.2 – проезд без остановки запрещен.
Таким образом, водитель красного автомобиля должен дать дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге.
Далее видим, что водитель белого автомобиля движется по второстепенной дороге и должен руководствоваться знаком "дать дорогу".
В соответствии с пунктом 16.11 ПДД на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, двигающегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения.
Водитель грузовика не имеет никаких ограничений на перекрестке.
Правильный ответ
Правильный ответ 3 – первым должен проехать водитель грузовика.
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