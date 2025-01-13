Как можно вернуться назад? Непростая задача по ПДД

Перед началом движения, перестройкой или поворотами водитель обязан убедиться, что это будет безопасно и не создаст помех или опасности другим участникам движения. Особую внимательность требует ситуация, когда нужно выполнить разворот.

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Предлагаем проверить знания интересным тестом. Внимательно посмотрите на изображение и определите, может водитель повернуть назад, чтобы подобрать пассажира.

Как водитель может повернуть назад?

Выполнив разворот; Проехав задним ходом; Оба варианта разрешены; Оба варианта запрещены.

Объяснение

Дорога с односторонним движением отмечена соответствующим дорожным знаком 5.5.

Развернуться в такой ситуации на дороге нельзя, а вот движение задним ходом разрешается.

Пункт 10.10 ПДД указывает, что запрещается движение транспортных средств задним ходом на автомагистралях, дорогах для автомобилей, железнодорожных переездах, пешеходных переходах, перекрестках, мостах, путепроводах, эстакадах, туннелях, на въездах и выездах из них, а также с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью.

Разрешается движение задним ходом на дорогах с односторонним движением при условии соблюдения требований пункта 10.9 настоящих Правил и невозможности подъехать к объекту иным образом.

Пункт 10.9 устанавливает, что при движении транспортного средства задним ходом водитель не должен создавать опасности или помех другим участникам движения. Для обеспечения безопасности движения он в случае необходимости должен обратиться за помощью к другим лицам.

Правильный ответ

Правильный ответ – 2. Можно проехать задним ходом.

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