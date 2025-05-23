Как можно привлечь внимание водителя грузовика: непростая задача по ПДД

Обгон – один из самых рискованных маневров на дороге, особенно когда другие водители нарушают правила. В таких случаях важно не только правильно выполнить маневр, но и суметь привлечь внимание другого участника движения, чтобы избежать опасности.

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Рассмотрим конкретную ситуацию, в которой водитель легкового автомобиля пытается обогнать грузовик, который едет с нарушением. Попробуйте выяснить, какие способы привлечения внимания разрешаются согласно ПДД, а какие – нет.

Как разрешается водителю желтого автомобиля привлечь внимание водителя синего грузовика?

Переключить свет фар; Подать звуковой сигнал; Попробовать докричаться или помахать рукой в открытое окно; Варианты 1 и 2; Все указанные способы разрешаются; Все указанные способы запрещаются.

Объяснение

Водитель синего грузовика движется прямо, а водитель желтого легкового автомобиля его обгоняет с включенным указателем поворота.

Первое, на что стоит обратить внимание – водитель грузовика нарушает правила, занимая не только свою полосу, но и полосу встречного движения. Это грубое нарушение.

Очевидно, что открыть окно и пытаться докричаться или махать рукой – это абсурдный и неприемлемый вариант. Остается два средства: переключение света фар и звуковой сигнал. И здесь все зависит от того, где именно происходит ситуация – в пределах населенного пункта или за его пределами.

Согласно пункту 9.6 ПДД, для привлечения внимания обгоняемого водителя разрешено использовать переключение света фар, а вне населенных пунктов – также звуковой сигнал.

Поскольку обгон в данном случае происходит после проезда дорожного знака, обозначающего конец населенного пункта, водитель желтого автомобиля может применять как переключение фар, так и звуковой сигнал.

Правильный ответ

Таким образом, правильный ответ – вариант номер четыре.

Ранее OBOZ.UA публиковал похожую задачу, но определить надо было, кто проедет перекресток последним.

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