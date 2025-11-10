Как можно повернуть налево? Тест на знание ПДД

Во время обучения правилам дорожного движения многие сталкиваются с вопросом: с какой полосы правильно выполнять поворот налево? Особенно сложной такая ситуация становится на перекрестках, где есть трамвайные пути. Именно эти случаи часто вызывают сомнения даже у опытных участников дорожного движения.

Рассмотрим типичную ситуацию. Велосипедист подъезжает к перекрестку и планирует повернуть налево. Кажется, что он может выбрать одну из двух траекторий движения, но правила имеют свои нюансы.

Какой вариант поворота налево разрешается велосипедисту в изображенной ситуации?

вариант поворота А, вариант поворота Б, оба варианта разрешены, оба варианта запрещены.

Объяснение

Имеем перекресток, к которому подъехал велосипедист. На перекрестке он хочет повернуть налево, и для этого ему предлагаются две траектории.

Траектория Б – это поворот с трамвайной колеи попутного направления, которая расположена на одном уровне с проезжей частью для нерельсовых транспортных средств. А траектория поворота А – это поворот с крайней левой полосы этой проезжей части.

Перед поворотом и разворотом нужно занимать соответствующее крайнее положение на проезжей части. Но какое положение является крайним: с левой полосы, как это изображено траекторией А, или все же с трамвайного пути попутного направления, как это показано траекторией Б?

На самом деле поворачивать налево или разворачиваться нужно с трамвайного пути попутного направления, если другой порядок движения не определен дорожными знаками, например, знаком "Направления движения по полосам" или же дорожной разметкой. Но этот пункт не касается велосипедистов. Кстати, не только велосипедистов, но и водителей мопедов, всадников, водителей гужевых повозок или саней.

Всем этим перечисленным транспортным средствам запрещается поворот налево на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении, а также на дорогах, имеющих по одной полосе для движения в одном направлении, но с трамвайными путями посередине.

В нашем случае есть и трамвайные пути, но достаточно даже того, что дорога имеет две полосы для движения в одном направлении. Итак, обе траектории поворота налево велосипедисту запрещаются.

Правильный ответ – №4.

