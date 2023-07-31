К производству готовят дешевый внедорожник Nissan: ему 50 лет. Фото

Пикап Nissan Junior готовят к возвращению в производство. При этом японскому внедорожнику 1970 года уже более 50 лет. Изготовлением совместно займутся Кения и Иран.

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О производственных планах сообщает Khodro Bank. Автомобиль получит название Kifaru. "Новинка" представляет собой пикап Nissan Junior, который можно было назвать новым разве что в дебютном 1970 году.

Более того, Kifaru является локализованным для Кении вариантом модели Zamyad Z24. Этот пикап производят в Иране с 70-х годов прошлого столетия. Машина является лицензионной копией японского внедорожника.

Иранский производитель SAIPA, который изготавливает Zamyad Z24, будет поставлять машинокомплекты в Кению для местной крупноузловой сборки. От иранского автомобиля Kifaru будет отличаться в большей степени расположением рулевого колеса.

В движение заднеприводный пикап приводит китайский дизельный двигатель объемом 2,8 л мощностью 93 л.с. Агрегат уходит корнями к лицензионной копии японского мотора Isuzu. В пару с двигателем устанавливают 5-ступенчатую механическую КПП. Максимальная скорость равна 160 км/ч.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о доступном внедорожнике, который показала компания Mitsubishi. Автомобиль понравится практичным покупателям.