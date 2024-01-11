Известный недорогой внедорожник Suzuki Jimny получил новый дизайн

Недорогой внедорожник Suzuki Jimny с помощью пакета доработок превратили в уменьшенную копию классического Chevrolet K5 Blazer. Компания Cal's Motors разработала стильный пакет визуальных модификаций.

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Об этом стало известно Carscoops. Маленький японский внедорожник получил название Beas (или Beas+, в зависимости от комплектации). Сходство в дизайне старались продемонстрировать с классическими американскими внедорожниками.

Полный комплект доработок включает несколько элементов. В него входят передняя фальшрадиаторная решетка с хромированной отделкой, новые прямоугольные фары, другие передний и задний бамперы, задние фонари, колесные диски.

Тюнинговое ателье при работе над этим стильным проектом вдохновлялось калифорнийским теплом, пальмами, пляжами и расслабленным отдыхом. То есть сходство с американскими автомобилями совсем неслучайно.

Стоимость Suzuki Jimny Beas от Cal's Motors стартует с 20 500 долларов. Техническая часть внедорожника осталась без изменений.

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