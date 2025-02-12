Известный недорогой внедорожник Nissan получит мотор Mitsubishi. Фото

Недорогой внедорожник Nissan Navara – известная практичная модель. Японский пикап получит новый дизайн в следующем поколении. Автомобиль будут оснащать мотором Mitsubishi. А предварительный дизайн уже показывали на фото.

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По информации Carscoops, новый Nissan Navara 4 поколения не только получит двигатель Mitsubishi, но и в целом будет построен на базе пикапа Mitsubishi L200. Однако отмечается, что в конструкцию внесут необходимое количество изменений для соответствия духу бренда.

В оснащении ожидается 2,4-литровый турбодизель мощностью 201 л.с. Но недавно также появлялась информация о подготовке Nissan Navara Nismo, который возглавит линейку практичного пикапа. Автомобиль получит особый дизайн, мощный двигатель и усиленную подвеску.

Внедорожник могут оснастить турбированным мотором V6 мощностью более 300 л.с. Среди основных конкурентов – Ford Ranger Raptor. Впрочем, сперва придется дождаться премьеры стандартной модели ориентировочно в 2026 году.

Дизайн приведут в соответствие с современными моделями Nissan. Автор рендеров использовал в качестве основы пикап Mitsubishi L200, который сменил поколение в 2023 году.. Получилось интересно.

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