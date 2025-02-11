Долгожданный бюджетный кроссовер Toyota показали до премьеры. Фото

Новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ 2026 модельного года приблизительно получится размером с кроссовер RAV4 и будет позиционироваться как бюджетная модель. Премьера модели еще не состоялась, но возможный дизайн показали в сети.

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Новая Toyota Land Cruiser 250, которая также известна как Toyota Prado, показала смелый ретро-стиль для внедорожников японской компании. С похожей внешностью готовят еще одну модель – Toyota Land Cruiser FJ показывает Digimods DESIGN.

Новый внедорожник Toyota FJ станет самой доступной моделью линейки Land Cruiser. Ожидается, что компания представит автомобиль уже в 2025 году.

Машина станет преемником модели Toyota FJ Cruiser, которую сняли с производства около 10 лет назад. Инсайдеры сообщали, что новый автомобиль получит двигатель мощностью 163 л.с. Ориентировочная цена Toyota Land Cruiser FJ – около 23 000 долларов, но это пока предварительная цифра.

Очевидно, что Toyota хочет превратить линейку Land Cruiser в имиджевый суббренд, как это сделали в Land Rover с моделями Range Rover – все начиналось с одной машины, теперь их в линейке четыре.

Напомним, OBOZ.UA уже показывал долгожданный кроссовер Jeep до премьеры.