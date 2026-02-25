Известный механик назвал лучший кроссовер вместо Toyota RAV4

Популярный недорогой кроссовер Toyota RAV4 знают все как одного из бестселлеров своего сегмента. Однако у этой модели существует лучшая альтернатива, о чем рассказал известный механик.

Скотти Килмер (Scotty Kilmer) прославился на YouTube своими обзорами автомобилей. В очередном видео он уделил особое внимание Hyundai Tucson 4 поколения и отметил, что этот кроссовер является отличным приобретением вместо RAV4.

Автор отметил такие преимущества: хорошее оснащение с качественными камерами и беспроводной зарядкой для смартфона, комфортные кресла, надежная конструкция – особенно если отказаться от гибридной модификации.

По словам блогера, с таким богатым оснащением в аналогичной комплектации Toyota RAV4 оказалась бы дороже. Еще один важный фактор – более длинные очереди за японским кроссовером.

Тем временем новый Hyundai Tucson 5 поколения уже выехал на дорожные испытания. Известно, что дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных современных внедорожников. Дебютирует новый Tucson до конца 2026 года.

