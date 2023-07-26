Известный кроссовер Peugeot превратили в дешевую модель. Фото

Кроссовер Peugeot 2008 послужил основой для бюджетного кроссовера Iran Khodro Ray. Иранский автопроизводитель создает очень дешевые модели, новый Ray не станет исключением.

Видео дня

Фото публикует Khodro Bank, автомобиль поймали в ходе дорожных испытаний перед подготовкой к серийному производству. Однако есть фото и с небольшой презентации.

Новый Iran Khodro Ray выглядит незнакомо, однако внутри это Peugeot 2008 первого поколения, который уступил место своему преемнику несколько лет назад. Теперь его компоненты использует иранский бюджетный автомобиль.

Дешевый кроссовер Iran Khodro Ray построен на той же платформе и оснащается двигателями объемом 1,6 л (113 л.с.) и 1,7 л (160 л.с.). Переднеприводный автомобиль планируют оснащать механической и автоматической КПП.

Дизайн отличается от моделей Peugeot. Хотя некоторые другие автомобили компании, так же основанные на агрегатах французского бренда, всегда были на них похожи. Спереди Ray больше напоминает машины Hyundai.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о бюджетной модели Volkswagen, которая получила особую модификацию. Автомобиль всегда был практичным и доступным, а теперь еще и мощный.