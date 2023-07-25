Бюджетный седан VW получил мощный мотор и яркий дизайн

Новый VW Jetta GLI 40th Anniversary Edition – новая особая модификация бюджетного седана. Автомобиль отличается ярким доработанным дизайном и по-настоящему мощным двигателем.

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Детали о новинке сообщает CarBuzz. Она посвящена 40-летнему юбилею модели, что и отражено в названии. Седан выпустят ограниченным тиражом 1984 экземпляра.

Дизайн от стандартного седана отличается в первую очередь особой палитрой, в которую вошли серый, белый и синий цвета. На кузове – красные акценты. Автомобиль оснащают черными колесными дисками диаметром 18 дюймов.

Тема красных декоративных элементов продолжается и в салоне Volkswagen Jetta GLI 40th Anniversary Edition. Также производитель предложил для модели особую отделку для кресел.

В движение новинку приводит турбированный бензиновый двигатель объемом 2 л мощностью 230 л.с. (350 Нм крутящего момента). Максимальная скорость составляет 230 км/ч, а разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал о новом бюджетном кроссовере Nissan, который показали на фото. Доступная модель получит яркий современный дизайн в стиле более дорогих машин.