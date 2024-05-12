Известны своей надежностью: названы лучшие японские бренды авто

Японские автомобили давно стали символом качества. Автопроизводители предлагают надежные и долговечные модели, отличающиеся идеальным соотношением цены и качества.

Обычно, говоря о японских авто, на ум приходят два бренда – Honda и Toyota. Эксперты обнародовали рейтинг лучших японских автомобилей, удовлетворяющих потребности самых взыскательных покупателей и демонстрирующих высокие показатели надежности.

Mitsubishi

Год основания: 1870

Штаб-квартира: Токио, Япония

Общий объем продаж в США на 2023 год: 87 340 единиц

Категория: компактные седаны и внедорожники

Mitsubishi сперва была основана как судоходная компания, и только в 1970-х годах начала производить коммерческие автомобили. В 2024 году их линейка состоит только из двух компактных седанов и четырех внедорожников. Многие десятилетия компания Mitsubishi занимала стойкую нишу на мировых рынках, прежде чем ее потеснили более крупные японские бренды. Внедорожник Outlander до сих пор остается отличным, разумным вариантом для среднего бюджета.

Nissan

Год основания: 1933

Штаб-квартира: Йокогама, Япония

Общий объем продаж в США за 2023 год: 898 796 единиц

Категория: Седаны и внедорожники

Компания Nissan была в авангарде автомобильного экспорта Японии во всем мире, ведь это стильные, надежные, приятные в управлении и очень хорошо технологически оборудованные автомобили. Модель бренда Altima, лидер в линейке Nissan, предлагает невероятное соотношение цены и качества. Пикапы Titan и Frontier неизменно преуспевают на авторынке.

Infiniti

Год основания: 1989

Штаб-квартира: Ниши-ку, Йокогама

Общий объем продаж в США за 2023 год: 64 699 единиц

Категория: Роскошные седаны и внедорожники

Многие годы Infiniti конкурирует с Lexus за звание самого роскошного автопроизводителя Японии. Этот бренд класса люкс является дочерней компанией Nissan. Однако чтобы догнать Lexus и с их статусом надежности Infiniti нужно пройти долгий путь.

Subaru

Год основания: 1953

Штаб-квартира: Эбиса, Сибуя, Япония.

Общий объем продаж в США на 2023 год: 632 086 единиц

Категория: седаны и универсалы

Subaru добилась огромного успеха в свои золотые годы. В 2024 году его автомобили не входят в топ лучших или быстрых, но наследие бренда, несомненно, привлекает преданных водителей и поклонников. Subaru известна симметричной системой полного привода и высокой надежностью. Модели Forester и Outback являются одними из лидеров на рынке.

Мазда

Год основания: 1920

Штаб-квартира: Хиросима, Япония

Общий объем продаж в США на 2023 год: 363 354 единиц

Категория: высококлассные седаны и внедорожники

Mazda занимает уникальное место среди японских и мировых производителей. Будучи одним из крупнейших производителей автомобилей в мире, она способна устранить разрыв между экономичностью и роскошью. Такие модели, как Mazda3, CX-30 и CX-90, являются доказательством того, что в доступном сегменте можно получить элементы роскоши. Используя более дорогие материалы, такие как высококачественная кожа и разнообразная древесина, Mazda стремится привлечь покупателей от Lexus, Infiniti и даже BMW.

Honda

Год основания: 1946

Штаб-квартира: Минато, Токио, Япония

Общий объем продаж в США на 2023 год: 1,16 миллиона единиц

Категория: надежные седаны и внедорожники

Эмблема Honda является абсолютным синонимом японских автомобилей. Эти транспортные средства популярны во всем мире благодаря выдающемуся стилю и, главное, надежности. Honda Civic и Accord – это автомобили, которые можно увидеть во всех уголках мира. Бренд также предлагает безопасные и сверхнадежные внедорожники, такие как Honda CR-V и Honda Pilot.

Acura

Год основания: 1986

Штаб-квартира: Торранс, Калифорния

Общий объем продаж в США за 2023 год: 145 655 единиц

Категория: роскошные седаны и внедорожники

Будучи подразделением Honda класса люкс, не удивительно, что Acura занимает высокие позиции на мировом рынке. Две популярные модели из модельного ряда Acura – внедорожники MDX и RDX, а также седаны TLX. Эти модели предлагают сочетание высококлассных функций безопасности и технологических инноваций, входящих в стандартную комплектацию.

Toyota

Год основания: 1937

Штаб-квартира: Toyota City, Aichi, Япония

Общий объем продаж в США на 2023 год: 2,24 миллиона единиц

Категория: надежные седаны и внедорожники

Имя Toyota является основным символом надежности. Toyota пользуется огромным успехом на протяжении многих десятилетий. Даже стоимость перепродажи бренда является одной из самых лучших, что имеет огромное значение на современном рынке автомобилей. Лучшие флагманские модели – Toyota Tacoma, Highlander, Camry и Corolla.

Lexus

Год основания: 1989

Штаб-квартира: Нагоя, Япония

Общий объем продаж в США на 2023 год: 824 258 единиц

Категория: роскошные седаны и внедорожники

Lexus – самый роскошный и надежный японский бренд. Опрос Consumer Reports за 2023 показывает, что Lexus даже опережает свою материнскую компанию Toyota. Конечно, у бренда нет такого же объема продаж, как Honda или Toyota, ведь это совсем другой премиум-сегмент.

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