Избегайте этих автомобилей: 10 худших б/у машин от специалистов

Б/у автомобили привлекают покупателей низкими ценами на вторичном рынке. Однако некоторых машин стоит избегать и вместо них купить что-нибудь другое. Специалисты назвали 10 худших автомобилей.

Видео дня

Эксперты назвали десять подержанных машин, которые теряют самый высокий процент своей первоначальной стоимости в сравнении с другими автомобилями. Эти б/у модели хуже других сохраняют свою цену. И это настоящая проблема для владельца. О таких машинах рассказывает Motor1 на основе данных iSeeCars.

Фактически, это неудачные автомобили для покупки. Даже несмотря на привлекательные цены на вторичке, следующий покупатель потеряет свои деньги. Такие модели дешевеют быстрее всех за 5 лет.

Худшие автомобили с пробегом в 2025 году:

Jaguar I-Pace;

BMW 7 Series;

Tesla Model S;

Infiniti QX80;

Maserati Ghibli;

BMW 5 Series;

Nissan Leaf;

Maserati Levante;

Tesla Model X;

Cadillac Escalade ESV.

Напомним, как уже рассказывал ранее OBOZ.UA, дешевый автомобиль Mercedes вернется на рынок – производитель изменил свою стратегию.