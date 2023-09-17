Имеют идеальный баланс: пять лучших гибридных авто в 2023 году
На авторынке значительно расширился модельный ряд гибридных автомобилей. Лучшие гибриды варьируются от крошечных супермини до больших семейных внедорожников.
Гибридная технология может улучшить топливную эффективность, что означает реальную финансовую экономию, а подключаемые к электросети (PHEV) модели также предлагают полностью электрический запас хода. По мере развития гибридных технологий достигается лучший баланс между производительностью и эффективностью. Издание Auto Express опубликовало рейтинг самых лучших моделей в этом сегменте.
Hyundai Tucson
Стиль Hyundai Tucson довольно радикальный и смелый и, возможно, не всем придется по вкусу. Однако это самый лучший семейный внедорожник в выбранной категории. В Tucson Hybrid используется 1,6-литровый электрический силовой агрегат мощностью 230 л.с. и его показатели эффективности достойны уважения. Подобно Kia Sportage, Tucson предлагает комфортную тихую езду и просторный салон, что делает его идеальным авто для дальних путешествий.
Киа Niro
Доступный в гибридной, PHEV и чисто электрической версиях Kia Niro имеет отличные технологии, простор в салоне и качественную динамику. В основе гибрида лежит 1,6-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, полученный от оригинального Niro, но модель второго поколения выглядит более свежей во всех аспектах. Быстрая многофункциональная информационно-развлекательная система Niro, взятая из EV6, также является одной из лучших в своем классе.
Dacia Jogger Hybrid
Несмотря на то что Dacia – новичок в сфере электрификации, модель уверенно вошла в топ-5 лучших гибридов рейтинга. Внешний вид Jogger направлен на функциональность и практичность. Гибридный семиместный автомобиль оснащен 1,6-литровым и двумя электродвигателями под капотом, аккумулятором на 1,2 кВт/ч и многорежимной автоматической коробкой передач.
Toyota Yaris
Toyota Yaris предлагает сочетание стиля, технологий и мощности. Yaris использует проверенную гибридную технологию самозарядки от Toyota. Yaris не только стильный снаружи, но и имеет достаточно щедрую оснастку: даже базовая модель имеет 16-дюймовые легкосплавные диски, автоматические фары и стеклоочистители, адаптивный круиз-контроль, кондиционер, камеру заднего вида и многофункциональную кожаную обивку.
Honda Civic
Civic развивает мощную мощность в 181 л.с., а электрифицированная автоматическая коробка передач не страдает привычными техническими недостатками CVT прошлых лет. Внутри Civic сочетает стильную отделку и качественную информационно развлекательную систему. Кузов в стиле notchback, просторный салон и багажник объемом 401 литр делают Civic идеальным семейным автомобилем.
Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, Kia готовит большой и недорогой автомобиль для семьи.
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