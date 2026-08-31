Идеальны для новичков: лучшие компактные автомобили с высоким клиренсом

Многие водители отдают предпочтение именно компактным автомобилям благодаря их маневренности, экономичности и удобству при парковке в городе. Однако такие проблемы, как зимний снег, дорожный мусор или неровный асфальт, заставляют искать модели с достаточным дорожным просветом.

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К счастью, на рынке представлено несколько отличных легковых автомобилей, которые предлагают увеличенный дорожный просвет и защищают кузов от повреждений. Эти машины прекрасно сочетают в себе относительно высокую посадку, вместительный багажник, современные системы безопасности и доступную цену, отмечают эксперты из SlashGear.

Mazda3

Японский седан имеет дорожный просвет 140 мм, что придает водителю дополнительную уверенность на сложных участках дороги. Автомобиль отличается превосходной топливной экономичностью, расходуя около 6,5 л на 100 км на трассе, а также имеет багажное отделение объемом 374 литра.

В список доступного оборудования входят адаптивное освещение, датчики дождя, системы контроля слепых зон и камера кругового обзора на 360 градусов. Кроме того, эта модель остается самым доступным вариантом в линейке бренда.

Volkswagen Jetta

Немецкая модель также имеет минимальный клиренс на уровне 140 мм, однако предлагает еще больше пространства и более высокую экономичность.

Модель оснащена 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 158 л.с., 8-ступенчатой коробкой передач и имеет багажник объемом 399 литров. Для комфорта и безопасности водителя здесь предусмотрены адаптивный круиз-контроль с функцией старт-стоп, система удержания в полосе движения и система автоматического отключения двигателя при угрозе столкновения.

Hyundai Elantra

Этот популярный седан имеет дорожный просвет 135 мм (5,3 дюйма), что лишь немного уступает лидерам, но все же превосходит ожидания от класса компактных автомобилей. Автомобиль комплектуется 2,0-литровым двигателем мощностью 147 к.с., предлагает три режима вождения и имеет багажник объемом 402 литра.

Модель является одной из самых безопасных в своем сегменте благодаря ассистентам удержания полосы движения, контролю внимания водителя и системе безопасного выхода из салона.

Kia K4

Современный седан от Kia демонстрирует аналогичный показатель клиренса (135 мм) и оснащен надежным 2,0-литровым силовым агрегатом мощностью 147 л.с. Главным преимуществом модели является рекордный в этом обзоре объем багажного отделения, который составляет 413 литров.

В комплектацию входят большой 12,3-дюймовый сенсорный экран, беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, а также полный комплекс интеллектуальных систем безопасности и мониторинга движения.

Toyota Corolla

Замыкает пятерку легендарная Corolla с дорожным просветом 135 мм и мощным 2,0-литровым двигателем на 169 к.с. Автомобиль может похвастаться лучшей топливной экономичностью среди всех конкурентов (около 5,7 л на 100 км на трассе) и багажником объемом 371 литр.

Безопасность водителя и пассажиров гарантирует фирменный комплекс Toyota Safety Sense 3.0, включающий мониторинг слепых зон, динамический радарный круиз-контроль и функцию удержания в центре полосы движения.

OBOZ.UA публиковал список автомобилей Toyota, в которые выгодно вкладывать деньги, если вы планируете перепродажу.

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