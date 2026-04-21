Идеально для Украины: эксперты назвали лучшие экономичные б/у авто
На фоне б/у автомобилей особенно выделяются гибридные модели. Такие машины в современных условиях кажутся идеальными для Украины, ведь отличаются низким расходом топлива. Эксперты назвали лучшие авто.
На вторичном рынке цены на гибридные машины намного ниже в сравнении с новыми авто. А экономичные силовые установки таких моделей позволяют тратить еще меньше денег. Эти 10 б/у гибридов, которые отобрали эксперты WhatCar, никого не разочаруют.
Специалисты определили лучшие модели по совокупности качеств. Это все еще довольно современные автомобили, которые отличаются надежностью и хорошим оснащением.
Лучшие гибридные автомобили с пробегом:
- Audi A3;
- Toyota Corolla;
- Volkswagen Passat GTE;
- Honda Jazz;
- Honda Civic;
- BMW 330e;
- Kia Sportage;
- BMW X5;
- Mercedes-Benz A-Class;
- BMW 530e.
В список лучших попали модели разных производителей почти для каждого сегмента. Поэтому многие покупатели найдут для себя идеальный вариант.
OBOZ.UA ранее рассказывал про новый дешевый кроссовер Nissan.