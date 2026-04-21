Идеально для Украины: эксперты назвали лучшие экономичные б/у авто

Стас Сидилев
Авто Oboz
1 минута
3,4 т.
Honda Civic

На фоне б/у автомобилей особенно выделяются гибридные модели. Такие машины в современных условиях кажутся идеальными для Украины, ведь отличаются низким расходом топлива. Эксперты назвали лучшие авто.

На вторичном рынке цены на гибридные машины намного ниже в сравнении с новыми авто. А экономичные силовые установки таких моделей позволяют тратить еще меньше денег. Эти 10 б/у гибридов, которые отобрали эксперты WhatCar, никого не разочаруют.

Специалисты определили лучшие модели по совокупности качеств. Это все еще довольно современные автомобили, которые отличаются надежностью и хорошим оснащением.

Mercedes A-Class

Лучшие гибридные автомобили с пробегом:

  1. Audi A3;
  2. Toyota Corolla;
  3. Volkswagen Passat GTE;
  4. Honda Jazz;
  5. Honda Civic;
  6. BMW 330e;
  7. Kia Sportage;
  8. BMW X5;
  9. Mercedes-Benz A-Class;
  10. BMW 530e.

В список лучших попали модели разных производителей почти для каждого сегмента. Поэтому многие покупатели найдут для себя идеальный вариант.

