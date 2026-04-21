Бюджетный кроссовер Nissan по цене Duster станет еще круче. Фото

Доступная модель Nissan Kicks пользуется спросом как современный бюджетный кроссовер. Успеху в том числе способствует цена на уровне Renault Duster. А теперь автомобиль станет еще круче в новой модификации.

Видео дня

Новый Nissan Kicks 2027 модельного года отправился на дороги для испытаний как предсерийный прототип. Как стало известно Carscoops, это кроссовер Nissan Kicks Rock Creek – спецверсия с подготовкой для легкого бездорожья.

Ожидаются измененные бамперы, новые колесные диски и специальные покрышки. Не исключается увеличение дорожного просвета. И обязательно появятся новые аксессуары.

С ценой Nissan Kicks 2 поколения около 23 000 долларов автомобиль выступает в сегменте недорогих практичных автомобилей. Покупателям нравится современное оснащение и аккуратный дизайн.

Благодаря использованию современной платформы CMF-B автомобиль получился безопасным и просторным. В оснащении есть адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения, контроль разметки и мониторинг слепых зон. Бензиновый двигатель объемом 2 л выдает мощность 141 л.с.

