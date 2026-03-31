Hyundai удивила премьерой нового недорогого автомобиля

Hyundai готовит к дебюту новый недорогой автомобиль. Однако производитель удивил информацией о грядущей премьере. Тем не менее, о машине уже почти все известно.

Про новый Hyundai рассказывает Carscoops. Корейская компания на официальном тизере показала огромный каменный куб. И напомнила, что мировая премьера машины состоится 1 апреля в рамках Автошоу в Нью-Йорке.

Сообщается, что это как раз новый Hyundai Tucson 2027 модельного года. Недорогой кроссовер опять будет соперничать с Toyota RAV4 и другими практичными автомобилями в самом популярном сегменте.

Уже известно, что стилистически новый Tucson 5 поколения будет совсем другим автомобилем. Дизайн станет более геометричным и брутальным – в стиле модных современных внедорожников. В техническом плане корейский производитель сосредоточится на гибридных силовых установках.

Производитель спешит, даже несмотря на то, что модель Hyundai Tucson не теряет своей популярности. Однако основные соперники от Toyota, Subaru и Mazda уже получили более современных преемников.

