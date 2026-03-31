Долгожданный кроссовер Mercedes показали до премьеры

Новый Mercedes GLA 2027 модельного года – долгожданный автомобиль, который опять станет самым дешевым кроссовером немецкого производителя. Машину показали до премьеры в сети.

Автомобиль продемонстрировали на канале Carspotter Jeroen. Там показали предсерийный прототип Mercedes GLA 2027 модельного года, который проходит дорожные испытания. Поэтому дизайн пока держат в секрете.

Известно, что новый Mercedes-Benz GLA получит полностью электрические варианты и модификации с ДВС в составе гибридных силовых установок. От имени предшественника Mercedes EQA для электромобиля могут отказаться в пользу GLA EV по аналогии с новым GLC EV.

Известно, что новый Mercedes GLA в топовом электрическом варианте получит до 700 км запаса хода. Но предложат варианты и попроще. Привод – передний или полный в зависимости от модификации.

Широкая линейка модификаций стала возможной благодаря современной платформе ММА, которая в равной степени поддерживает установку двигателя внутреннего сгорания и электрификацию.

