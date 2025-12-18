Hyundai рассекретила новинку, которая дешевле и практичнее многих кроссоверов

Новую недорогую модель Hyundai Staria после модернизации для 2026 года рассекретили на официальных фото. Этот автомобиль является практичной альтернативой кроссоверам и дешевле многих из них.

Hyundai Staria 2026 – новая версия эффектного минивэна с ярким дизайном и целой линейкой модификаций. Производитель показал рестайлинговый вариант.

В дизайне нового Hyundai Staria почти не произошло изменений в сравнении с прошлыми исполнениями модели. Но заменили бамперы и светотехнику,. добавили новые колесные диски.

В движение автомобиль приводит мощная гибридная силовая установка на 245 сил (367 Нм крутящего момента). В ее основе работает 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 180 л.с. Также есть V6 объемом 3,5 л на 240 сил.

В салоне Hyundai Staria могут разместиться до 11 человек (в зависимости от модификации). Цена Hyundai Staria 2026 года – от 22 000 долларов за базовое исполнение.

