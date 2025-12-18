Chevrolet впервые показала новый кроссовер дешевле Duster. Фото

Новый кроссовер Chevrolet Sonic 2026 года – пополнение для сегмента бюджетных автомобилей. Название вернут в линейку как современный практичный компакт, который окажется дешевле Renault Duster.

Новый Chevrolet Sonic показали впервые на официальных фото. Подробности стали известны Carscoops. Дизайн пока скрывают, но мы видим стильные эффектные фонари сзади.

Известно, что новую модель Chevrolet Sonic построили на платформе бюджетника Chevrolet Onix. В оснащении ожидается гибридная силовая установка.

Производитель усиливает свои позиции в сегменте недорогих кроссоверов. Недавно на рынок вывели электрокар Chevrolet Spark EUV с ценой от 28 600 долларов. Новинку построили на базе китайского кроссовера Baojun Yep Plus.

Модель Chevrolet Spark EUV предлагается с электромотором на 102 л.с. и батареей емкостью 42 кВтч с запасом хода 360 км.

