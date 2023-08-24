Hyundai отзывает популярную доступную модель из-за технической проблемы

Hyundai отзывает около 38 000 экземпляров своей популярной доступной модели Elantra из-за риска возникновения серьезных проблем. Отзывная кампания превентивная – в компании опасаются воспроизведения ошибки, поэтому решили заранее поработать с потенциально дефектными машинами.

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Как стало известно Autogeek, отзывная кампания затрагивает автомобили Hyundai Elantra, которые были выпущены в период с 2021 по 2023 год. Речь идет о гибридной модификации модели.

В компании опасаются проблем из-за некорректной работы программного обеспечения. Из-за этого может возникнуть неконтролируемое ускорение транспортного средства.

Конкретно отзыв касается 37 997 гибридных седанов. Впервые сообщения о похожей ошибке были получены в августе 2022 года. Затем – еще 24 сообщения, которые, тем не менее, сперва не удалось подтвердить.

В лабораторных условиях в ходе длительных подробных испытаний в Hyundai не сумели воспроизвести потенциальную проблему. Однако отзывную кампанию на всякий случай объявили и продолжили изучение конкретных машин. Тогда все же удалось выяснить причину.

Чаще всего наблюдалось произвольное ускорение, если отпустить педаль тормоза. Тогда гибридная Hyundai Elantra переходит на электротягу и начинает ехать быстрее. Проблему решат обновлением программного обеспечения.

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