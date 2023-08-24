Дешево и без бензина: самые доступные электрокары от 15 000 долларов в Украине
Популярность электрокаров в Украине зашкаливает. Значит, и предложение на рынке растет. На некоторые модели цены опустились до 15 000 долларов. Вот рейтинг самых доступных моделей на электротяге в нашей стране.
Список подготовили в AUTO.RIA. Теперь можно легко и быстро сориентироваться в ценах на самые доступные и привлекательные модели.
Самые дешевые электрокары от 15 000 долларов в Украине:
- Dongfeng EX-1 (550 565 грн);
- Dongfeng Nano Box (588 535 грн);
- Geely Emgrand EV Pro (846 731 грн);
- MG 4 (937 400 грн);
- Honda M-NV (983 423 грн);
- Weltmeister EX5 (1 013 799 грн);
- Volkswagen E-Tharu (1 091 638 грн);
- BYD Song Plus (1 120 115 грн);
- BYD Yuan Plus (1 127 709 грн);
- Hyundai Kona Electric (1 128 200 грн);
- MG ZS EV (1 144 000 грн);
- Volkswagen ID.4 (1 176 900 грн).
Конечно, почти все эти автомобили продаются в Украине неофициально. Несмотря на высокий спрос, дилеры не спешат ввозить к нам такие модели. Это значит, что у покупателей "серого" импорта могут возникнуть проблемы с обслуживанием. Однако высокий спрос это обстоятельство не тормозит.
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