Дешево и без бензина: самые доступные электрокары от 15 000 долларов в Украине

Популярность электрокаров в Украине зашкаливает. Значит, и предложение на рынке растет. На некоторые модели цены опустились до 15 000 долларов. Вот рейтинг самых доступных моделей на электротяге в нашей стране.

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Список подготовили в AUTO.RIA. Теперь можно легко и быстро сориентироваться в ценах на самые доступные и привлекательные модели.

Самые дешевые электрокары от 15 000 долларов в Украине:

Dongfeng EX-1​ (550 565 грн); Dongfeng Nano Box (588 535 грн); Geely Emgrand EV Pro (846 731 грн); MG 4 (937 400 грн); Honda M-NV (983 423 грн); Weltmeister EX5 (1 013 799 грн); Volkswagen E-Tharu (1 091 638 грн); BYD Song Plus (1 120 115 грн); BYD Yuan Plus (1 127 709 грн); Hyundai Kona Electric (1 128 200 грн); MG ZS EV (1 144 000 грн); Volkswagen ID.4 (1 176 900 грн).

Конечно, почти все эти автомобили продаются в Украине неофициально. Несмотря на высокий спрос, дилеры не спешат ввозить к нам такие модели. Это значит, что у покупателей "серого" импорта могут возникнуть проблемы с обслуживанием. Однако высокий спрос это обстоятельство не тормозит.

OBOZREVATEL ранее сообщал о самых дешевых электромобилях Mercedes, которые рассекретили после обновления.