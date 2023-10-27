Hyundai отправит в продажу недорогой внедорожник в 2024 году

Hyundai готовит к продаже новый недорогой внедорожник с очень практичным кузовом. Новый корейский пикап выйдет на рынок уже в 2024 году. Значит, автомобиль почти полностью готов. Интересно, что никаких намеков на дизайн мы еще не видели.

Подробности сообщает CarBuzz. Имя нового пикапа Hyundai пока не называют. Но известно, что силовая установка будет гибридной. Со временем даже появится полностью электрическая модификация.

Технический аналог, но с другим дизайном, появится и в модельной линейке Kia. Ранее сообщалось, что компания работает над двумя пикапами. Теперь как минимум об одном таком автомобиле мы знаем чуть больше.

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На данный момент единственным пикапом корейской компании является Hyundai Santa Cruz. Это очень легковая модель, которая скорее является кроссовером Hyundai Tucson с увеличенным багажником.

Однако его объем не удовлетворил покупателей традиционных пикапов. Поэтому следующая новинка будет крупнее и практичнее. Среди соперников – пикап Ford Ranger. В эту же категорию можно отнести VW Amarok и Toyota Hilux.

OBOZ.UA рассказывал ранее о новом внедорожнике Nissan, который построили на базе недорогого кроссовера.