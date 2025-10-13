Знаменитый недорогой седан Toyota теперь будет другим. Фото

Недорогая модель Toyota Corolla знаменита на многих мировых рынках. Уже известно, что производитель работает над следующей машиной. И этот автомобиль теперь будет совсем другим.

Модель показывает Motor1 с другим дизайном. На официальных фото Toyota Corolla 2026 года (ориентировочная дата появления серийного автомобиля) демонстрирует смелые решения, но это пока концепт.

Однако проработка деталей говорит о том, что эта машина близка к производственному варианту. Очевидно, что новая Toyota Corolla получила более аэродинамичный облик. Это нужно для повышения энергоэффективности.

Все дело в снижении расхода топлива и повышении запаса хода гибридных модификаций. То есть в техническом плане новая Corolla станет ближе к Toyota Prius.

На вершине линейки окажется плагин-гибрид Toyota Corolla с подзарядкой от электросети. При этом под капотом появится новый 1,5-литровый бензиновый мотор. Это очень эффективный ДВС нового поколения.

