Долгожданную модель BMW показали в новом эффектном виде

Новая модель BMW i3 2027 года уже дебютировала в подробностях как долгожданный автомобиль. Самый дешевый электрический седан компании удивил дизайном, а теперь машину показали в еще более эффектном виде.

Сой вариант новой BMW i4 Coupe подготовили в Carscoops. Это стильный автомобиль – более современное воплощение купе BMW 4 Series на базе нового электрокара BMW i3. При этом на официальном уровне производитель пока не подтвердил работу над следующим купе.

А новую BMW 3-Series с ДВС готовят к премьере до конца 2026 года. Дизайн кузова и интерьера также выполнят в новом стиле Neue Klasse.

В линейке BMW i3 подготовили несколько модификаций с разной мощностью, но возглавит модельный ряд 469-сильное исполнение. С самой крупной батареей емкостью 108 кВтч запас хода достигает 900 км.

Кроме бензиновых и электрических модификаций стандартной машины в линейке появятся варианты BMW M3 и BMW iM3 (возможное название). Это также два разных авто – с ДВС и электромоторами соответственно. В продажу новая i3 поступит уже в 2026 году.

