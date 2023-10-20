Honda превратила свой новый электрокар за 7000 долларов в конструктор. Фото

Honda MEV-Van – новый автомобиль-конструктор на базе бюджетного электрокара N-Van e: за 7000 долларов. Машина с интересными возможностями предлагает моментальную перезарядку и может отправиться в серийное производство.

По информации Carscoops, запас хода Honda MEV-Van составляет 200 км. Это отсылает к тому же недавнему электромобилю N-Van e:, как и дизайн новинки. Дешевый компактный электромобиль, который отправится на рынок в ближайшей перспективе, приурочили к выставке Japan Mobility Show 2023 в Токио.

Новая Honda N-Van e: 2024 – очередной кей-кар, которые так популярны в Японии. Дизайн получился характерным для этого сегмента: крупные фары, плоские боковины, большая кабина, но небольшая длина кузова.

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В салоне нового японского электрокара могут разместиться пять человек вместе с водителем. Но все пассажирские кресла при необходимости можно сложить и получить ровный пол для перевозки большого количества грузов.

Экспериментальный вариант MEV-Van отличается двумя креслами в салоне и, соответственно, увеличенным грузовым отсеком. Машину позиционируют для коммерческого сегмента. Привлекательной возможностью оказалась моментальная перезарядка путем замены разряженных блоков батарей, к которым осуществляется удобный доступ. Если конструкция оправдает себя в ходе испытаний, новинка отправится в производство.

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