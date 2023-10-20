В Украину привезли очень практичный электромобиль за 18 000 долларов. Фото

В Украину привезли очень практичный электромобиль Сenntro Logistar 100. Цена – всего около 18 000 долларов за базовый вариант. При этом у машины хорошее оснащение. А дизайн можем изучить на фото.

О новинке рассказывает "Автоцентр". Китайский электромобиль Сenntro Logistar 100 – практичный автомобиль с кузовом фургон коммерческого сегмента.

Дизайн модели очень простой, но вполне сбалансированный. Чем-то напоминает старый Suzuki Ignis, до того как он превратился в компактный городской хэтчбек с гибридной силовой установкой.

Видео дня

Длина кузова Сenntro Logistar 100 – 3664 мм, ширина равна 1610 мм, а высота составляет 1689 мм. Объем грузового отсека – 2 куб.м, а грузоподъемность равна 600 кг.

У машины хорошее оснащение. В список входят сенсорный монитор, бесключевой доступ, кондиционер, камера заднего вида, система контроля давления в шинах.

В движение электрический фургон приводит один мотор мощностью 34 л.с. (90 Нм крутящего момента). Максимальная скорость – 90 км/ч. Цена Сenntro Logistar 100 в Украине – от 17 750 долларов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о новом дешевом электромобиле BMW.