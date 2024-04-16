Недорого соперника Toyota RAV4 из Китая показали с новым дизайном. Фото

Недорогой кроссовер Haval H6 2024 показали на фото. Автомобиль прошел модернизацию и получил новый дизайн. Скоро соперник Toyota RAV4 из Китая отправится в продажу после официальной премьеры.

Изображения появились на сайте Autohome. Кузов модели не изменился, ведь это просто рестайлинг, но на фото Haval H6 2024 года видно, что много изменений произошло в передней части. Появилась увеличенная решетка и новый бампер.

Заменили фары и установили вертикальные блоки ДХО. Бампер заменили и сзади. Появились новые фонари с более эффектной графикой. Обновление сопроводили стильными колесными дисками и новыми цветами кузова.

Бензиновый турбированный двигатель объемом 2 л теперь выдает 231 л.с. Но в стандартной модификации китайский кроссовер оснащают 1,5-литровым мотором на 177 сил.

Цена Haval H6 2024 года пока неизвестна. За модель до обновления в Китае просят от $14 000.

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