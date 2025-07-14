Honda показала новый бюджетник для максимальной экономии. Фото

Honda готовит новые бюджетные модели для сегмента недорогих электромобилей, которые обеспечат владельцам максимальную экономию. Один из таких EV следующего поколения показали на официальном фото.

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Премьера Honda Super EV приближается. Но это название концепта, который предвещает появление машины. Серийный автомобиль назовут Honda N-ONE e:, об этом стало известно Carscoops.

Официальный дебют автомобиля состоится в сентябре 2025 года в рамках выставки IAA Mobility в Мюнхене. К этому мероприятию производитель показал фото, которое частично раскрывает дизайн бюджетного электрокара из Японии.

Очевидно, что это стилистический наследник электромобиля Honda e, который недавно сняли с производства. Судя по всему, новый бюджетник Honda представляет собой серийное воплощение концепта Honda Sustaina-C 2023 года.

Сразу было известно, что тот концепт предвещал появление серийного компактного электрокара из Японии. Honda Sustaina-C Concept – маленький хэтчбек, который дизайном отсылает к классическим моделям японской компании. Здесь похожим образом выполнили переднюю часть с круглыми фарами.

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