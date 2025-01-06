Honda назвала плюсы падения продаж своей недорогой модели Accord

Большой седан Honda Accord соперничает Toyota Camry. При этом является недорогой моделью и пользуется популярностью. Впрочем, продажи в последнее время упали, хотя в компании видят в этом плюсы.

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По информации Motor1, снижение продаж Honda Accord 11 поколения в 2024 году в США связывают с сокращением производственных мощностей. Компания занята переоборудованием американского завода.

Это связано с тем, что конвейер готовят к производству электромобилей. В Honda надеются сделать такие машины популярными. В целом же продажи бренда выросли на 11%.

Недавно седан Honda Accord 2025 года рассекретили после модернизации. Обновление модели небольшое – седан получил пересмотренные комплектации и оснащение. Теперь базовая цена Honda Accord составляет 29 390 долларов.

А в 2024 году специалисты Car and Driver выбрали Honda Accord лучшим недорогим седаном. Среди соперников в состязании принимали участие Toyota Camry, Subaru Legacy и Hyundai Sonata.

Напомним, OBOZ.UA уже сообщал про стильную и мощную модель Nissan, которая обошла в продажах своего основного конкурента впервые за несколько лет.