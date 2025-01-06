Недорогая модель Nissan впервые победила соперника от Toyota на рынке. Фото

Купе Nissan Z – один их немногих представителей сегмента недорогих заднеприводных спорткаров. Модель давно дебютировала на рынке, но только теперь впервые победила соперника от Toyota – модель Supra.

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Детали стали известны Motor1. В США, на ключевом для подобных автомобилей рынке, продажи Nissan Z по итогам 2024 года составили 3164 машин. В то же время спорткар Toyota Supra нашел 2615 покупателей.

Nissan Z обошел Supra впервые с 2021 года, когда поступил в продажу. Купе Toyota вышло на рынок в 2019 году.

Недавно показали новый Nissan Z Midnight Purple – это особая версия недорогой мощной модели, адресованной покупателям, которые ищут в автомобилях настоящее драйверское удовольствие.

Цена 400-сильного Nissan Z 2025 года на домашнем рынке – от 36 000 долларов. А тираж спецверсии Midnight Purple решили ограничить 4100 экземплярами, однако желающих оказалось намного больше. Производитель вводит систему лотереи, победители которой получат право купить машину.

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