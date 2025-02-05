Honda и Nissan могут отказаться от слияния: что будет с их недорогими моделями

Новости о слиянии Honda и Nissan в одну корпорацию привлекают много внимания. Производители заняты обсуждением условий возможной сделки, однако объединение в итоге может и не состояться. Это ставит новые вопросы о будущем недорогих моделей.

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Ранее Honda и Nissan сообщили о подписании меморандума о взаимопонимании. Фактически закрепили сотрудничество с перспективой дальнейшего объединения в большую компанию. Как сообщает Carscoops, переговоры идут не так гладко.

Судя по всему, Honda установила для Nissan довольно жесткие условия по достижению высокой прибыли, чтобы слияние вообще состоялось. Как альтернативу предлагают полное поглощение, однако Nissan это не устраивает.

Компания Mitsubishi (которая вместе с Nissan находится в альянсе с Renault) раньше тоже подключилась, но в наблюдательной роли. После сообщалось, что Mitsubishi не заинтересована участвовать. Хотя производитель пока никак не комментировал процесс.

Вдобавок в Nissan переживают о популярности своих недорогих автомобилей, которые производятся в Мексике для рынка США. Грядущие тарифы могут повысить цены, сделать машины менее популярными и снизить доходы еще сильнее.

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