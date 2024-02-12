Honda готовит соперника Toyota RAV4, которому не нужен бензин. Фото

Honda превратила свой недорогой кроссовер CR-V, который известен как соперник Toyota RAV4, в необычный электромобиль. Бензин такой машине не нужен, но и заряжать кроссовер от сети тоже не придется.

Модель Honda CR-V недавно сменила поколение и стала крупнее. Теперь на дороги для испытаний выехала особая модификация кроссовера, которую показали на канале Honda в Youtube. Оказалось, что силовую установку для новинки выбрали непростую.

Прототип электромобиля Honda CR-V пока демонстрируют в пестрой камуфляжной пленке. Но мы все равно видим серьезные изменения в передней части. Изменился бампер и решетка.

С помощью таких приемов производитель визуально отделит электрическую модификацию от Honda CR-V с бензиновыми и гибридными двигателями.

В движение новый электрокар Honda будет приводить энергия, выработанная в топливных элементах. То есть кроссовер нужно будет заправлять водородом. Также на борту будет небольшой батарейный блок.

Технические характеристики на данный момент неизвестны. Придется подождать премьеры, чтобы узнать подробности.

Ранее OBOZ.UA сообщал о новом бюджетном кроссовере Honda с очень низкой ценой.