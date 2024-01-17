Honda представила новый бюджетный кроссовер в два раза дешевле "Дастера". Фото

Практичный бюджетный кроссовер Honda WR-V представили официально в особом виде. Этот автомобиль является соперником "Рено Дастер", а стоит в два раза дешевле – всего 13 000 долларов.

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Автомобиль называется Honda WR-V Field Explorer. Фото показывает BestCarWeb. Этот вариант бюджетного кроссовера показали на выставке в рамках автошоу в Токио. Особая модель демонстрирует возможности кастомизации с помощью официальных аксессуаров компании.

От стандартного кроссовера Honda новый Field Explorer отличается тонированной светотехникой, дополнительными габаритными огнями, черной отделкой вместо хромированного декора и крупной надписью Honda спереди вместо логотипа.

Цена новой Honda WR-V – от 13 200 долларов в базовом исполнении. Но привлечет новинка покупателей не только дешевизной, но и практичностью. Объем багажника составляет 458 л.

Новинку оснащают 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 121 л.с. и вариатором. Привод только передний. Цену на пакет аксессуаров пока не раскрывают.

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