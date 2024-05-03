Honda готовит недорогой автомобиль для молодежи с низким расходом топлива. Фото

Японская Honda хочет вернуть в производство доступную модель для молодежи, которая известна многим как спортивное купе Prelude. Более 20 лет назад эту машину убрали из модельной линейки, а теперь готовят новое поколение с низким расходом топлива.

Об этом стало известно Motor1. В прошлом году концепт Honda Prelude показали в рамках Автошоу в Токио. Элегантное спортивное купе выглядело как готовый к производству автомобиль. Ожидается, что в 2025 году новинка отправится на конвейер почти без изменений.

Ранее уже поступала информация о том, что работы по спортивной модели начального уровня активно ведутся. Новая Honda Prelude 2025 рассматривается на данный момент как гибридный автомобиль. Строгие экологические нормы требуют определенной электрификации.

Согласно информации в СМИ, купе получит экономичную силовую установку от гибридных моделей Honda Accord и Civic. Мощность составит 207 л.с., но это пока предварительные данные.

По размерам машина сопоставима с Toyota GR86 и Subaru BRZ, но немного компактнее Mazda MX-5. Ориентировочная цена Honda Prelude 2025 – менее 30 000 долларов за базовый вариант.

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