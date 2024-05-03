Новый Duster 3 поколения: в чем разница кроссоверов Renault и Dacia

Бюджетный кроссовер Renault Duster 3 поколения показали на свежих фото. А новый Dacia Duster 2024 модельного года представили официально еще раньше. Технически две модели идентичны, но есть и разница между автомобилями.

OBOZ.UA в подробностях рассказывает о самых заметных элементах, которые формируют отличия. Сразу стоит отметить, что основные технические решения машин одинаковы. Но Renault и Dacia Duster в третьем поколении отличаются друг от друга дизайном.

Спереди отличается решетка между фарами с крупной надписью Renault на всю ширину. В случае с Dacia этот элемент представлен новым логотипом и декоративными полосками. Сзади на дверце багажника появился ромбовидный логотип французского бренда, а у румынского кроссовера – надпись с названием компании. В остальном – дизайн тот же.

Двигатели Dacia и Renault Duster 3 поколения:

бензиновый турбо 1 л (100 л.с.);

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140-145 л.с.).

Оснащение у Renault и Dacia Duster 2024 года идентичное: цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы с навигацией, Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контроль, парктроник, 6 подушек безопасности. Также в списке оборудования есть бесключевой доступ, климат-контроль, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфона, аудиосистема с 6 динамиками.

Не стоит забывать, что машины нацелены на разные рынки. Модель Dacia ориентируется на европейский регион, там новинка уже продается по цене чуть более 19 000 евро. А Renault будет отвечать за другие рынки – Турция, страны Латинской Америки, Украина.

Новый бюджетный кроссовер Renault Dusterначнут производить на заводе в Турции летом 2024 года. Модель появится на украинском рынке в 2025 году.

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