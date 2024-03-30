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Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Анна Онищенко
Авто Oboz
5 минут
750
Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Рынок электромобилей динамично развивается и 2024 год не станет исключением. В последнее время экология это не просто слово, а целая тенденция, которой придерживаются и бизнесы, и потребители.

Автопроизводители со всего мира готовят к выпуску целый ряд новых электромобилей, поражающих своими характеристиками, дизайном и инновационными технологиями. Сonsumer Reports поделились списком новых моделей, на которые стоит обратить внимание в ближайшие несколько лет.

Acura ZDX

Этот автомобиль готов противостоять своим известным конкурентам. Версия ZDX A-Spec будет доступна с одним или двумя электродвигателями, производящими примерно 340 л.с.

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

В то же время Type S будет иметь двойные электродвигатели мощностью 500 л.с. и запас хода около 400 километров.

Afeela Sedan

Honda создала совместное предприятие с Sony для совместного производства аккумуляторных электромобилей под брендом Afeela.

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Первый прототип имеет большое количество электроники, включая 45 камер и датчиков.

Audi Q6 E-Tron

Компания Audi, известная своей приверженностью инновациям, собирается представить Q6 E-Tron – электрический внедорожник премиум-класса, сочетающий в себе роскошь и экологическое вождение.

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

По оценкам Audi, запас хода составит более 480 километров.

BMW Vision Neue Klasse X

BMW представила концепт автомобиля, который демонстрирует инновации и задает направление стиля для будущих электромобилей серии X. Это будут спортивные седаны и внедорожники.

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Технология BMW eDrive увеличит плотность энергии на 20%, кузов обеспечит аэродинамичность, а новый дизайн шин и специальная тормозная система помогут повысить общую эффективность автомобиля до 25%.

Chevrolet Equinox

Этот небольшой внедорожник будет предлагаться в двух конфигурациях: версии с передним приводом имеют мощность 210 л. с запасом хода от 400 до 480 километров, а версии с полным приводом – 290 л.с. с запасом хода 450 километров.

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Кроме того, он отличается комфортом и удобными функциями.

DeLorean Alpha5

Это высокопроизводительный четырехместный автомобиль с дверью типа "крыло чайки" и разгоном от 0 до 140 км/ч за 4,35 секунды.

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Концепт Alpha5 смотрится достаточно современно, даже футуристично, с отполированным дизайном.

Fisker Ocean

Fisker готов вернуться на автомобильный рынок – после отсутствия в течение примерно десяти лет – со своим совершенно новым электромобилем Ocean.

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Автопроизводитель объявил цены на четыре комплектации, начиная от менее 40 000 долларов США за переднеприводную базовую спортивную версию и достигая около 70 000 долларов США за две лучшие полноприводные комплектации.

GMC Sierra EV

На основе платформы GM Ultium, совместной с Hummer EV, Sierra EV будет представлена ​​как инновационный шестиместный пикап премиум-класса.

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

GMC говорит, что грузовик с полной кабиной экипажа может разгоняться от 0 до 150 километров в час менее чем за 4,5 секунды и достигать ориентировочного запаса хода в 640 километров.

Honda Prologue

Honda выпустит свой совершенно новый электрический внедорожник Prologue уже в 2024 году.

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Honda оценивает, что переднеприводный автомобиль будет запас хода 480 километров.

Jeep Recon

Jeep, славящийся своими внедорожниками, собирается электрифицировать свой легендарный Wrangler Jeep Recon.

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Он будет оснащен верхней крышкой, которая открывается одним касанием, а также съемной дверью и задними боковыми окнами.

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Mini Cooper

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Mini Countryman

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Porsche Macan Electric

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Ram 1500 REV

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Rivian R2

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Tesla Cybertruck

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Tesla Roadster

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

VinFast VF 8 и VF 9

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Volkswagen GTI

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

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Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Volvo EX30

Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

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Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

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