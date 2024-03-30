Горячие новинки: какие электромобили выйдут в ближайшее время и в чем их преимущества

Рынок электромобилей динамично развивается и 2024 год не станет исключением. В последнее время экология это не просто слово, а целая тенденция, которой придерживаются и бизнесы, и потребители.

Автопроизводители со всего мира готовят к выпуску целый ряд новых электромобилей, поражающих своими характеристиками, дизайном и инновационными технологиями. Сonsumer Reports поделились списком новых моделей, на которые стоит обратить внимание в ближайшие несколько лет.

Acura ZDX

Этот автомобиль готов противостоять своим известным конкурентам. Версия ZDX A-Spec будет доступна с одним или двумя электродвигателями, производящими примерно 340 л.с.

В то же время Type S будет иметь двойные электродвигатели мощностью 500 л.с. и запас хода около 400 километров.

Afeela Sedan

Honda создала совместное предприятие с Sony для совместного производства аккумуляторных электромобилей под брендом Afeela.

Первый прототип имеет большое количество электроники, включая 45 камер и датчиков.

Audi Q6 E-Tron

Компания Audi, известная своей приверженностью инновациям, собирается представить Q6 E-Tron – электрический внедорожник премиум-класса, сочетающий в себе роскошь и экологическое вождение.

По оценкам Audi, запас хода составит более 480 километров.

BMW Vision Neue Klasse X

BMW представила концепт автомобиля, который демонстрирует инновации и задает направление стиля для будущих электромобилей серии X. Это будут спортивные седаны и внедорожники.

Технология BMW eDrive увеличит плотность энергии на 20%, кузов обеспечит аэродинамичность, а новый дизайн шин и специальная тормозная система помогут повысить общую эффективность автомобиля до 25%.

Chevrolet Equinox

Этот небольшой внедорожник будет предлагаться в двух конфигурациях: версии с передним приводом имеют мощность 210 л. с запасом хода от 400 до 480 километров, а версии с полным приводом – 290 л.с. с запасом хода 450 километров.

Кроме того, он отличается комфортом и удобными функциями.

DeLorean Alpha5

Это высокопроизводительный четырехместный автомобиль с дверью типа "крыло чайки" и разгоном от 0 до 140 км/ч за 4,35 секунды.

Концепт Alpha5 смотрится достаточно современно, даже футуристично, с отполированным дизайном.

Fisker Ocean

Fisker готов вернуться на автомобильный рынок – после отсутствия в течение примерно десяти лет – со своим совершенно новым электромобилем Ocean.

Автопроизводитель объявил цены на четыре комплектации, начиная от менее 40 000 долларов США за переднеприводную базовую спортивную версию и достигая около 70 000 долларов США за две лучшие полноприводные комплектации.

GMC Sierra EV

На основе платформы GM Ultium, совместной с Hummer EV, Sierra EV будет представлена ​​как инновационный шестиместный пикап премиум-класса.

GMC говорит, что грузовик с полной кабиной экипажа может разгоняться от 0 до 150 километров в час менее чем за 4,5 секунды и достигать ориентировочного запаса хода в 640 километров.

Honda Prologue

Honda выпустит свой совершенно новый электрический внедорожник Prologue уже в 2024 году.

Honda оценивает, что переднеприводный автомобиль будет запас хода 480 километров.

Jeep Recon

Jeep, славящийся своими внедорожниками, собирается электрифицировать свой легендарный Wrangler Jeep Recon.

Он будет оснащен верхней крышкой, которая открывается одним касанием, а также съемной дверью и задними боковыми окнами.

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Mini Cooper

Mini Countryman

Porsche Macan Electric

Ram 1500 REV

Rivian R2

Tesla Cybertruck

Tesla Roadster

VinFast VF 8 и VF 9

Volkswagen GTI

Volkswagen ID.7

Volvo EX30

Volvo EX90

Также OBOZ.UA ранее публиковал рейтинг самых популярных электромобилей и гибридов.

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