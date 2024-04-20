Гибрид – не всегда хорошо: каких авто следует избегать в 2024 году

Гибридная модель может казаться довольно удачным выбором, однако следует учитывать некоторые аспекты. Не все гибридные автомобили одинаковы. В то время как некоторые модели предлагают отличную эффективность, надежность и производительность, другие просто не выдерживают конкуренции.

Кроме того, часто приходится прибегать к лишним затратам на обслуживание или ремонт. Эксперты обнародовали рейтинг худших гибридов на авторынке. Несмотря на экологичность, эти авто продемонстрировали разные проблемы, о которых потенциальные покупатели должны знать.

Ford Escape Hybrid (2020)

Ford Escape Hybrid 2020 года выпуска – это стильный внедорожник, обеспечивающий отличную экономию топлива. Однако водители обращают внимание на наличие определенных проблем при вождении. Больше всего проблем возникает с трансмиссией. Владельцы сообщили, что сталкивались с грубым, резким переключением передач и иногда приходилось даже восстанавливать или заменять всю систему трансмиссии.

Nissan Pathfinder HEV (2014 и 2015)

У моделей Pathfinder Hybrid 2014 и 2015 годов выпусков были проблемы с тормозными системами и неисправности с электричеством. Некоторые владельцы сообщали о низкой чувствительности тормозов, что является серьезной проблемой безопасности. Кроме того, электрические сбои в информационно-развлекательных и навигационных системах были довольно распространены, что ухудшало общую надежность автомобиля. Владельцы сообщили о нескольких других распространенных проблемах с моделью Nissan Pathfinder Hybrid, включая дрожь и вибрацию во время переключения передач.

Volkswagen Touareg Hybrid (2011-2015)

Этот гибрид привлекал своей скоростью, но на этом преимущества почти заканчивались. . Основной проблемой было отсутствие дренажа под батареей, что влекло за собой короткое замыкание и в некоторых случаях даже воспламенение. "Фольксваген признал, что сливные люки и уплотнители задней крышки этих моделей были неправильно собраны", – сообщает VWProblems. Кроме того, многие автомобили были отозваны из-за отсутствия зажима для шарнирного штифта педали тормоза и из-за утечек в системе впрыскивания топлива.

Chrysler Pacifica Hybrid (2018)

Chrysler Pacifica Hybrid – единственный на рынке гибридный микроавтобус, подключаемый от сети. Несмотря на его практичность и запас хода выше среднего, сообщалось, что у него были многочисленные проблемы с гибридной батареей.

Шевроле Malibu Hybrid (2018)

Водители любят Chevrolet Malibu 2018 за просторный салон и отличную экономию топлива. Но некоторые владельцы сообщали о неисправностях двигателя и проблемах с датчиком топлива. Также поступали сообщения о проблемах с пониженной мощностью, что могло привести к опасным ситуациям на дороге. Кроме того, было шесть отзывов Chevrolet Malibu 2018 года выпуска, включая один – из-за утечки трансмиссионной жидкости. Несмотря на некоторые положительные отзывы, всеобщее мнение указывает на проблемы с надежностью этого автомобиля.

BMW X5 Hybrid (2017)

Гибрид BMW X5 2017 года выпуска – это роскошный внедорожник с высокой мощностью и стильным салоном. Согласно отзывам на Edmunds, автомобиль предлагает комфортную езду и спортивную управляемость. Однако владельцы сообщили о проблемах с тормозами, антиблокировочной системой и суппортами.

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