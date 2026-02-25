Ford возвращается: о каких недорогих моделях уже известно

В руководстве Ford решили вернуться в сектор недорогих автомобилей после прекращения производства самых известных легковых моделей. О некоторых новинках уже кое-что известно.

Как стало известно Motor1, производитель уже уведомил своих европейских дилеров о появлении новых моделей в 2027 году. Речь идет о гибридах и электромобилях для разных сегментов.

Ford планирует объединить усилия с Volkswagen и Renault для разработки недорогих EV. Теперь появилась информация еще и о возможном сотрудничестве с Geely.

Ранее сообщалось, что на европейском рынке появится недорогой кроссовер Ford Bronco, который займет нишу Ford Focus. Известно, что стратегия компании также изменилась в отношении седанов – одну из таких новинок выведут на рынок. Седан Ford получит новое имя, которого раньше не было у четырехдверных машин компании. Возможно, модель расширит линейку Mustang.

Производитель подготовит еще как минимум один кроссовер. Также к премьере готовят недорогой электрический пикап.

