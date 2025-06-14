Ford удивил новым практичным внедорожником в неожиданном стиле. Фото

Знаменитая практичная модель Ford F-150 считается недорогой – это базовый автомобиль грузовой линейки производителя. Почти любой покупатель может выбрать необходимую конфигурацию, а теперь появился внедорожник с удивительными характеристиками.

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Производитель сделал эту модель намного круче с модификацией Lobo. Автомобиль уже показали на фото. Это не только практичная альтернатива современным кроссоверам, но теперь еще и стильная машина. Детали о новом Ford F-150 Lobo 2025 года стали известны Motor1.

Новый Ford F-150 Lobo 2025 модельного года получил более агрессивную внешность с новыми бамперами и другой светотехникой. Новый Lobo пошел еще дальше и примерил более спортивное оформление и особые колесные диски на 22 дюйма. Вдобавок машине занизили подвеску.

Двигатель пикапу Ford F-150 Lobo подготовили один. Это 5-литровый бензиновый V8 мощностью 400 л.с. Такой мотор можно выбрать и для других модификаций модели, и для Lobo отдачу не повышали. Но цифра все равно выдающаяся.

Трансмиссия полноприводная. Однако автомобиль позиционируется как стильный вариант пикапа для ровных дорог.

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