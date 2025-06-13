Лучший Peugeot: популярную недорогую модель сделали намного круче. Фото

Peugeot возвращает в линейку знаменитый шильдик GTi. Ранее модели Peugeot GTi многими специалистами отрасли и водителями-энтузиастами считались лучшими. Новинку выполнили на базе популярного недорогого автомобиля.

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Подробности про новый Peugeot e-208 GTi 2026 модельного года рассекретили официально. Французская компания находится под контролем концерна Stellantis вместе с Opel, Alfa Romeo и Lancia. Поэтому самый крутой Peugeot 208 получил знакомые компоненты других машин.

Спортивный хэтчбек Peugeot e-208 GTi 2026 модельного года получил электрическую силовую установку мощностью 280 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 5,7 с.

Самый мощный и быстрый Peugeot e-208 займет позицию на вершине линейки этой компактной модели. От стандартного хэтчбека маленький электрический спорткар отличается бамперами и колесными дисками.

Запас хода Peugeot e-208 GTi составляет 350 км. Компактный электрокар из Франции оснащен батарейным блоком емкостью 54 кВтч.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, новый электрокар Toyota оказался очень дешевым.