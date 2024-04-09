Ford снизил цену на крутого соперника Toyota RAV4. Фото

Недорогой кроссовер Ford Bronco Sport – это соперник Toyota RAV4 и других кроссоверов C-класса, выполненный в ретро-стиле. Модель похожа на классический внедорожник Bronco, что делает машину особенно крутой. А теперь производитель снизил цену на этот кроссовер.

Об этом сообщает Motor1. Цена Ford Bronco Sport 2024 года теперь составляет 31 390 долларов за базовый вариант. Это все равно немного выше многих конкурентов, однако покупатели в этом случае обращают внимание на особый стиль автомобиля, который выделяется в своем сегменте.

Для усиления продаж компания готовит особую модификацию модели. Предполагается, что новинку назовут Ford Bronco Sport Tremor. Еще одно возможное имя – Raptor. В каждом из двух вариантов внедорожник присоединится к самым "агрессивным" моделям Ford для тяжелых условий.

Но ни одно из названий пока не подтверждено производителем официально. Однако настройка новой модификации на бездорожье очевидна. Дизайн пока держат в секрете, поэтому кузова тестовых прототипов попадали на фото только в кожухах и защитной пленке.

Автомобиль получит увеличенный дорожный просвет, диски нового дизайна и покрышки для бездорожья. Ожидается, что мощность силовой установки превысит 250 л.с. Не исключается появление гибридного привода.

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